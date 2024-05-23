У мережі з’явилося відео, на якому президент Федерації легкої атлетики Закарпатської області Олег Коноваленко тренується у залі для єдиноборств у спортивному костюмі з написом «Russia».
На іншому відео Олег Коноваленко сидить у кабінеті з портретами Леніна і Сталіна та вдає із себе російського диктатора.
На питання людини, що його знімає на відео, «Що ми будемо робити із Закарпаттям?» той відповідає: «Закарпатье отсоединить на х…» і підписує буцімто наказ про це.
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