Голова ФЛА Закарпаття тренується у формі з написом Russia і пропонує від'єднати Закарпаття від України.

У мережі з’явилося відео, на якому президент Федерації легкої атлетики Закарпатської області Олег Коноваленко тренується у залі для єдиноборств у спортивному костюмі з написом «Russia».

На іншому відео Олег Коноваленко сидить у кабінеті з портретами Леніна і Сталіна та вдає із себе російського диктатора.

На питання людини, що його знімає на відео, «Що ми будемо робити із Закарпаттям?» той відповідає: «Закарпатье отсоединить на х…» і підписує буцімто наказ про це.