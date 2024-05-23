Це унеможливить експорт до та через Білорусь технологій і товарів, які можуть використовуватися у військових цілях, а також скрапленого природного газу.

Про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що ЄС уже впровадив кілька раундів санкцій проти режиму Лукашенка за підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Але обмеження щодо Білорусі були слабшими, ніж обмеження щодо Росії, що дозволило Кремлю використовувати свого союзника як запасний шлях для закупівлі західних товарів для використання у військових діях, а також предметів розкоші.

Згідно з проєктом, з яким ознайомився FT, нові обмеження, які обговорюють країни-члени ЄС, спрямовані на “мінімізацію ризику обходу”.

ЄС також припинить імпорт діамантів з Білорусі.

Як зазначає видання, якщо нові санкції будуть ухвалені, то головним їх напрямком буде обмеження потоку продажу елітних авто до Білорусі, які потім їдуть до Росії.

“Люди з оточення Лукашенка, які мали зв’язки з Росією, отримали велику вигоду від цього. Вони збагачувалися. Ми також знаємо, як предмети розкоші потрапляють до Росії — через Білорусь”, — сказав Вітіс Юрконіс, директор проєкту мозкового центру Freedom House у Вільнюсі.

Щомісячний потік транспортних засобів і запчастин до Білорусі з країн ЄС зріс з 50 млн доларів в січні 2022 року до 268 млн доларів в січні 2024 року. Найбільше зростання експорту зафіксовано у найдорожчих категоріях автомобілів, тобто тих, що потрапили під санкції ЄС проти Росії.

Найбільше зростання експорту зафіксовано у найдорожчих категоріях автомобілів — тих, що потрапили під санкції ЄС проти Росії. Митники ЄС вважають, що білоруські компанії стали ключовою частиною російських контрабандних мереж, які постачають новітні західні автомобілі до Москви.