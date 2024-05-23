Про це пише Reuters.
Зазначається, що зустріч відбудеться у цю п’ятницю та суботу в міста Стреза, в Італії й, зокрема, стосуватиметься обговорення використання російських активів на суму близько 300 млрд доларів, які були заморожені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Переговори спрямовані на те, щоб представити пропозиції главам урядів G7 на саміті в регіоні Апулія південної Італії 13-15 червня.
Однак кілька посадовців із країн-членів G7, включаючи США, заявили, що потрібно виробити “багато юридичних і технічних аспектів”, і не очікується, що детальна угода буде досягнута.
Один із чиновників на умовах анонімності сказав виданню, що міністри G7 намагаються досягти консенсусу навколо плану, який дасть Україні достатньо грошей наперед для задоволення середньострокових військових і цивільних потреб, також дасть сигнал Росії, що вона “не може пережити” Захід фінансово.
21 травня Рада Європейського Союзу схвалила використання доходів від заморожених активів Росії на користь України.
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