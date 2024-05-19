Про це пише “Межа”, посилаючись на допис Гороховського у Telegram-каналі. 

“За три години 10к установок. Не погано. Не Мама-Лебіга, звичайно, але теж рівень”, – зазначив співзасновник monobank.

Раніше цього ж дня Гороховський емоційно відреагував на перемогу Олександра Усика над Тайсоном Ф’юрі та пообіцяв всім прихильникам українського боксу новий скін.

“Який бій! Яка Перемога! Так буде з кожним, хто думає, що його розмір дає йому право щось хотіти в нас забрати. Щоб знов не трахатись із правовласниками за годину у всіх буде такий скін. Норм?;)”, – написав Гороховський.

  • На Monobank здійснили DDoS-атаку
  • Monobank повідомив, що купить будинок 97-річній жінці, яка пройшла близько 10 кілометрів з окупованої частини Очеретиного
  • Українці зможуть залишати «бойові» для ЗСУ у кафе та ресторанах