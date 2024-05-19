Співзасновник monobank Олег Гороховський після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі натякнув на сюрприз для клієнтів, а пізніше опублікував дизайн нового скіна і додав, що за три години понад 10 тисяч користувачів змінили зовнішній вигляд своїх віртуальних карт.

Про це пише “Межа”, посилаючись на допис Гороховського у Telegram-каналі.

“За три години 10к установок. Не погано. Не Мама-Лебіга, звичайно, але теж рівень”, – зазначив співзасновник monobank.

Раніше цього ж дня Гороховський емоційно відреагував на перемогу Олександра Усика над Тайсоном Ф’юрі та пообіцяв всім прихильникам українського боксу новий скін.

“Який бій! Яка Перемога! Так буде з кожним, хто думає, що його розмір дає йому право щось хотіти в нас забрати. Щоб знов не трахатись із правовласниками за годину у всіх буде такий скін. Норм?;)”, – написав Гороховський.