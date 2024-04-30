Співзасновник monobank Олег Гороховський заявив, що 98-річній Лідії Степанівні, яка прошла пройшла близько десяти кілометрів з окупованої частини Очеретиного на підконтрольну територію України, придбають будинок.

«Терпиш, терпиш, терпиш емоційно все це, намагаєшся робити те, що маєш, і те, що можеш, а потім читаєш таку історію, і все це виривається назовні», — написав він у Telegram.

За словами Гороховського, monobank купить Лідії Степанівні будинок, в якому вона «доживе до того моменту, коли ця гидота зникне з нашої землі».

29 квітня у Національній поліції розповіли, що Лідія Степанівна впродовж дня йшла на підконтрольну Україні територію після того, як росіяни знищили будинок, який жінка збудувала. 97-річна українка пересувалася на двох палицях, без води та їжі.

Надвечір військові помітили жінку та передали її підрозділу Нацполіції, який займається евакуацією українців з прифронтових територій. Лідію Степанівну відвезли до притулку, де надали необхідну допомогу.