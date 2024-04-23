Цю інформацію повідомляє грецьке видання Pronews, посилаючись на джерела в уряді.
США надали Греції “гарантії” безпеки, обіцяючи надати Patriot у разі потреби, або компенсацію в $61 млрд після рішення Сенату і підпису президента Байдена.
Відомо, що в Греції наразі є шість батарей Patriot.
Це може мати схожий сценарій з поставками до Саудівської Аравії, де США брали на себе значні витрати за їхню активацію.
Україна, ймовірно, отримає щонайменше одну батарею Patriot РАС-3 з ракетами PAC-2GEM.
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