Є ймовірність того, що Греція передасть Україні систему протиповітряної оборони Patriot після отримання від США гарантій щодо загроз з боку Туреччини та пакетом фінансової компенсації.

Цю інформацію повідомляє грецьке видання Pronews, посилаючись на джерела в уряді.

США надали Греції “гарантії” безпеки, обіцяючи надати Patriot у разі потреби, або компенсацію в $61 млрд після рішення Сенату і підпису президента Байдена.

Відомо, що в Греції наразі є шість батарей Patriot.

Це може мати схожий сценарій з поставками до Саудівської Аравії, де США брали на себе значні витрати за їхню активацію.

Україна, ймовірно, отримає щонайменше одну батарею Patriot РАС-3 з ракетами PAC-2GEM.