На грецьку та владу Іспанії тиснуть союзники по ЄС та НАТО щодо передачі Україні додаткових систем ППО.

Про це пише Financial Times.

У квітні Київ терміново звернувся до західних союзників із проханням надати сім додаткових систем ППО.

Одна Німеччина оголосила про передачу додаткової системи Patriot.

За словами знайомих з ходом дискусії людей, інші лідери ЄС використали саміт у Брюсселі минулого тижня, щоб особисто закликати прем’єр-міністрів Греції та Іспанії Кіріакоса Міцотакіса та Педро Санчеса пожертвувати деякі зі своїх систем Україні.

Обом лідерам, чиї збройні сили мають більше десятка систем Patriot плюс інші, такі як С-300, сказали, що їхні потреби не такі великі, як потреби України, і що вони не стикаються з жодною прямою загрозою.

“Ми всі знаємо, у кого вони є, ми всі знаємо, де вони, і всі ми знаємо, кому вони насправді потрібні”, – сказав один зі співрозмовників видання.

На Польщу та Румунію, які також мають Patriot, за словами офіційних осіб, тиснуть менше, щоб вони розглянули питання про поставки до Києва, враховуючи їхнє більш вразливе розташування на кордоні з Україною.

Наразі на озброєнні України щонайменше три системи Patriot, включно з однією, що була передана від США, та двома з Німеччини (це було до заяви Берліна 13 квітня).

Як сказали посадовці, тиск щодо поставок систем посилиться на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони всіх 27 держав-членів ЄС у Люксембурзі в понеділок. Відомо, що Київ особливо зацікавлений у застарілих грецьких системах С-300, які якими українська армія вже озброєна та має досвід роботи з ними.

“Є країни, які не потребують негайної системи протиповітряної оборони, якщо чесно. Кожну країну просять вирішити, що вона може надати”, – сказав один дипломат ЄС, який брав участь у підготовці саміту.

Міністерства оборони Греції та Іспанії відмовилися давати коментарі Financial Times. Після зустрічі із Зеленським минулого місяця Санчес заявив, що Іспанія “надасть нові можливості у 2024 році, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії”.