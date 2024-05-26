Партія "Грузинська мрія" звинуватила Сполучені Штати у проведенні політики "погроз і шантажу" після того, як Вашингтон оголосив про нові обмеження щодо віз для громадян Грузії через прийняття закону про "іноагентів".

Про це пише Reuters.

США ввели візові обмеження для грузинських політиків, відповідальних за підрив демократії в країні через ухвалення закону про «іноагентів». Також будуть переглянуті відносини між Вашингтоном і Тбілісі. Ці заходи були введені після того, як парламент Грузії остаточно затвердив закон про прозорість іноземного впливу, незважаючи на вето президентки Саломе Зурабішвілі.

Правляча грузинська партія “Грузинська мрія” вважає, що такі обмеження є спробами обмежити суверенітет та незалежність Грузії.

“Жодний шантаж не може змусити нас піти проти нашої країни”, — йдеться в дописі.

Керівник парламентської фракції блоку Мамука Мдінарадзе вважає, що крок США є комічним і загрожує незалежності Грузії.

Згідно з законопроєктом, неурядові та медійні організації, які отримують понад 20% своїх доходів з-за кордону, а також організації, що представляють інтереси іноземної держави, повинні бути зареєстровані в спеціальному реєстрі та щороку подавати фінансову декларацію.

Раніше “Межа” детальніше пояснила, яке значення має закон про “іноагентів”.