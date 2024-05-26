Бідзіна Іванішвілі, засновник партії “Грузинська мрія”

Про це пише Reuters.

США ввели візові обмеження для грузинських політиків, відповідальних за підрив демократії в країні через ухвалення закону про «іноагентів». Також будуть переглянуті відносини між Вашингтоном і Тбілісі. Ці заходи були введені після того, як парламент Грузії остаточно затвердив закон про прозорість іноземного впливу, незважаючи на вето президентки Саломе Зурабішвілі.

Правляча грузинська партія “Грузинська мрія” вважає, що такі обмеження є спробами обмежити суверенітет та незалежність Грузії.

“Жодний шантаж не може змусити нас піти проти нашої країни”, — йдеться в дописі.

Керівник парламентської фракції блоку Мамука Мдінарадзе вважає, що крок США є комічним і загрожує незалежності Грузії.

Згідно з законопроєктом, неурядові та медійні організації, які отримують понад 20% своїх доходів з-за кордону, а також організації, що представляють інтереси іноземної держави, повинні бути зареєстровані в спеціальному реєстрі та щороку подавати фінансову декларацію.

Раніше “Межа” детальніше пояснила, яке значення має закон про “іноагентів”.

  • Грузинський законопроєкт про «іноагентів»: чому його вже вкотре просувають, хто за цим стоїть і в що в ньому особливого
  • Грузини продовжують протестувати щодо закону про “іноагентів”
  • Президентка Грузії ветувала на закон про “іноагентів”