Про це пише Reuters.
США ввели візові обмеження для грузинських політиків, відповідальних за підрив демократії в країні через ухвалення закону про «іноагентів». Також будуть переглянуті відносини між Вашингтоном і Тбілісі. Ці заходи були введені після того, як парламент Грузії остаточно затвердив закон про прозорість іноземного впливу, незважаючи на вето президентки Саломе Зурабішвілі.
Правляча грузинська партія “Грузинська мрія” вважає, що такі обмеження є спробами обмежити суверенітет та незалежність Грузії.
“Жодний шантаж не може змусити нас піти проти нашої країни”, — йдеться в дописі.
Керівник парламентської фракції блоку Мамука Мдінарадзе вважає, що крок США є комічним і загрожує незалежності Грузії.
Згідно з законопроєктом, неурядові та медійні організації, які отримують понад 20% своїх доходів з-за кордону, а також організації, що представляють інтереси іноземної держави, повинні бути зареєстровані в спеціальному реєстрі та щороку подавати фінансову декларацію.
Раніше “Межа” детальніше пояснила, яке значення має закон про “іноагентів”.
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