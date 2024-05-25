Під гаслом "Служи Грузії", учасники "Маршу свободи" направились до будівлі Міністерства внутрішніх справ Грузії.

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

У столиці Грузії, у Тбілісі, відбувся масовий марш проти закону про “іноземних агентів”. Учасники протесту зібралися на різних місцях міста і об’єдналися на площі Свободи.

Студенти, які зібралися біля станції метро “Руставелі”, приєдналися до учасників маршу. Учасники “Маршу свободи” під гаслом “Служи Грузії” направилися до будівлі Міністерства внутрішніх справ Грузії. Ця акція біля МВС має символічне значення, оскільки її учасники вважають, що силовики незаконно затримували й оштрафовували учасників акцій, які відбувалися останнім часом.

26 травня о 19:00 молодь проведе акцію з нагоди Дня незалежності Грузії.

24 травня США ввели нову політику щодо обмежень видавання віз для Грузії. Ця політика стосується осіб, які мають причетність до підриву демократії в країні, а також членів їхніх сімей.