Про це повідомляє Ехо Кавказу.
За даними видання “Новости-Грузия”, поліцейські чергують по всіх локаціях, де відбуваються мітинги. Вони опублікували фото з площі Європи у Тбілісі, яке було зняте о 21:01 за місцевим часом. На записі видно, що тисячі людей зібралися на протест проти закону про так званих “іноагентів”.
Відомо, що 17 квітня парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”, відомий як закон про “іноагентів”. Під час обговорення закону у парламенті відбулися сутички між протестувальниками і поліцією, що призвело до затримання 63 активістів.
Критики порівнюють цей закон з російським законом про “іноземних агентів” від 2012 року, але влада Грузії стверджує, що їхній законопроєкт не має нічого спільного з російським.
1 травня законопроєкт було ухвалено у другому читанні. “За” відповідне рішення проголосували 83 депутати, 23 — “проти”.
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