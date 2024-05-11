Учасники "Європейського маршу" 11 травня рухаються з різних місць до площі Європи у столиці Грузії (Тбілісі), вимагаючи відкликати законопроєкт про "іноагентів".

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

За даними видання “Новости-Грузия”, поліцейські чергують по всіх локаціях, де відбуваються мітинги. Вони опублікували фото з площі Європи у Тбілісі, яке було зняте о 21:01 за місцевим часом. На записі видно, що тисячі людей зібралися на протест проти закону про так званих “іноагентів”.

Відомо, що 17 квітня парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”, відомий як закон про “іноагентів”. Під час обговорення закону у парламенті відбулися сутички між протестувальниками і поліцією, що призвело до затримання 63 активістів.

Критики порівнюють цей закон з російським законом про “іноземних агентів” від 2012 року, але влада Грузії стверджує, що їхній законопроєкт не має нічого спільного з російським.

1 травня законопроєкт було ухвалено у другому читанні. “За” відповідне рішення проголосували 83 депутати, 23 — “проти”.