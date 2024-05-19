Голова Ради Євросоюзу порекомендував Грузії розумно використати вето президентки щодо закону про іноагентів, який може загрожувати процесу євроінтеграції країни.

Про це Мішель повідомив у соціальній мережі Х.

Шарль Мішель, голова Європейської ради, порадив владі Грузії розумно використати можливість ветування президенткою Саломе Зурабішвілі скандального закону про “іноагентів”.

Уряд Грузії стверджує, що прийнятий закон сприятиме прозорості та обмеженню “шкідливого іноземного впливу”. Опозиція вважає, що справжня мета законопроєкту полягає в стигматизації активістів і журналістів перед парламентськими виборами, запланованими на жовтень.

“Вето президентки Саломе Зурабішвілі дає момент для подальших роздумів. У нинішньому вигляді закон не відповідає цінностям і шляху ЄС. Я закликаю всіх політиків і лідерів Грузії правильно скористатися цим вікном можливостей і забезпечити, щоб Грузія залишалася на європейському курсі, який підтримує населення”, – написав Мішель у дописі.

Опозиційна партія Єдиний національний рух та інші протестувальники звинувачують партію влади “Грузинська мрія” у спробі зірвати євроінтеграцію та перетягнути Грузію у російську сферу впливу. Представники “Грузинської мрії” це заперечують.

Протести, на які вийшли понад 200 тисяч грузинів в Тбілісі, котрі супроводжували ухвалення законопроєкт цього року, не змусили партію влади відмовитися від своїх намірів.