Укренерго 24 травня вводить цілодобові обмеження споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів по всій Україні.

Про це Укренерго повідомляє у Фейсбуці.

“Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають в Укренерго, причина – дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії.

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які диспетчерський центр “Укренерго” щовечора доводить до кожного обленерго.

“Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах”, – зауважили в Укренерго.

В компанії нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів росіян по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.