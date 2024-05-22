Українці повинні готуватися до вимкнень світла зимою, а не тільки влітку, оскільки у зимовий період року споживання електроенергії зростає.

Про це повідомляє голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в ефірі “Суспільного”

Він попередив українців, що потрібно на побутовому рівні готуватися до того, що і влітку, і взимку можливі відключення світла. Він каже, що українців “очікує непроста зима”.

“Ця зима може бути непростою, тому що природно взимку споживання зростає. І навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які на сьогодні існують, досить вірогідно, що повністю виключити вірогідність планових відключень не вдасться”, – сказав він.

Кудрицький також додав, що на відновлення електростанцій, які атакувала російська армія, потрібні місяці та роки. Тому не треба очікувати, що “стрімко збільшиться генерація” в енергосистемі України та варто вчитися жити з вимкненнями світла. Це не будуть блекаути, а контрольовані відключення, які “ми, як оператор, застосовуємо, щоб зберегти цілісність системи”, підкреслив голова правління.