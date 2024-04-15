Зараз увесь світ побачив по діях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою дійсно ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності – достатня політична воля.

З такою заявою звернувся президент України.

“Разом діяли Ізраїль, Америка, Британія, Франція та Йорданія. Разом вони не допустили, щоб терор узяв гору. І разом працюють – із багатьма іншими, – щоб не було й подальшої ескалації”, – повідомляє Володимир Зеленський.

Ізраїль не є членом НАТО, і не треба було нічого такого, як активізація 5-ї статті. І ніхто не виявився втягнутим у війну. Вони просто допомогли захистити життя.

“«Шахеди» в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б’є однаково, якщо її не збити. Небо Європи могло б уже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само й Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет”, – йдеться у зверненні.

Терор має програвати всюди й повністю, а не десь більше, а десь менше. Я дякую всім у світі – кожному лідеру, кожній державі, які дійсно допомагають нам із ППО, із необхідними ракетами для захисту неба, які тренують наших хлопців на F-16.

“Усе це працює й надалі працюватиме на захист життя. Але ми бачимо зараз, як єдність може спрацювати дійсно на сто відсотків і як майже сто відсотків «шахедів» і ракет можуть бути збиті. Ми будемо говорити з партнерами про це”, – підсумував глава держави.