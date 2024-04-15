Захистивши Ізраїль, вільний світ продемонстрував, що саме таке єднання не лише можливе, а й на сто відсотків ефективне.

Про це глава держави розповів у Telegram за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача

Володимир Зеленський провів аналогію між Ізраїлем і Україною, які не є членами НАТО, та закликав міжнародних партнерів посилити зусилля проти російського терору, та пришвидшити надання ППО нашій країні.

“Очевидно, що фізичний захист не може повністю вберегти від ударів терористів деякі об’єкти. Це може зробити тільки достатньо ефективна ППО. Ми вдячні тим друзям, які це розуміють і швидко відгукнулися на наші заклики підтримати український повітряний щит. Але інтенсивність російських атак потребує більшого єднання”, – йдеться у повідомленні.

Захистивши Ізраїль, вільний світ продемонстрував, що саме таке єднання не лише можливе, а й на сто відсотків ефективне. Рішучі дії союзників не допустили успіху терору та втрати інфраструктури й змусили агресора охолонути. Те саме можливе й у захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5-ї статті, достатньо лише політичної волі”.

Варто відзначити, що засідання Ставки 15 квітня було щодо двох найважливіших тем зараз: фронт та енергетика.

Зеленський заслухав доповіді військового керівництва, дані розвідок та доповіді представників енергетичної галузі.