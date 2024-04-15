Про це повідомили в The Washington Post.
Зазначається, що Зеленський не впевнений у консенсусній позиції адміністрації Джо Байдена і “відмахнувся” від таких рекомендації.
У матеріалі йдеться, що підтримка світових енергетичних ринків для зниження інфляції є пріоритетом нинішнього Білого дому перед президентськими виборами в Сполучених Штатах.
Водночас, за словами співрозмовників, це також важливо для збереження підтримки українських військових зусиль у Європі.
“Підвищення цін на енергоносії ризикує послабити європейську підтримку допомоги Україні”, — наголосив американський високопосадовець.
Американські високопосадовці також сумніваються у військовій вигоді від атак на російські НПЗ, а Пентагон вважає, що ці атаки не ефективно зменшують боєздатність Росії і можуть викликати масовані ракетні атаки на українську електромережу, що завдасть більше шкоди Україні.
Україна вважає такі атаки справедливими у контексті безперервних російських агресивних дій на її територію, і вважає, що вони допомагають підвищити ціну російської агресії та показати, що суспільство в Росії не буде в безпеці, поки триватиме війна, розпочата Путіним.