Під час Мюнхенської безпекової конференції в лютому віцепрезидентка США Камала Гарріс закликала президента України Володимира Зеленського утриматись від ударів по російських нафтопереробних заводах, оскільки американські офіційні особи вважали, що це може призвести до підвищення світових цін на енергоносії та спровокувати Росію до агресивних дій проти України.

Про це повідомили в The Washington Post.

Зазначається, що Зеленський не впевнений у консенсусній позиції адміністрації Джо Байдена і “відмахнувся” від таких рекомендації.

У матеріалі йдеться, що підтримка світових енергетичних ринків для зниження інфляції є пріоритетом нинішнього Білого дому перед президентськими виборами в Сполучених Штатах.

Водночас, за словами співрозмовників, це також важливо для збереження підтримки українських військових зусиль у Європі.

“Підвищення цін на енергоносії ризикує послабити європейську підтримку допомоги Україні”, — наголосив американський високопосадовець.

Американські високопосадовці також сумніваються у військовій вигоді від атак на російські НПЗ, а Пентагон вважає, що ці атаки не ефективно зменшують боєздатність Росії і можуть викликати масовані ракетні атаки на українську електромережу, що завдасть більше шкоди Україні.

Україна вважає такі атаки справедливими у контексті безперервних російських агресивних дій на її територію, і вважає, що вони допомагають підвищити ціну російської агресії та показати, що суспільство в Росії не буде в безпеці, поки триватиме війна, розпочата Путіним.