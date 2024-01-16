У 2023 році в Україну імпортували товарів на 63,5 мільярда доларів та експортували – на суму 36 мільярдів доларів. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Оподаткований імпорт склав 52,6 млрд дол, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-грудні 2023 року склало 0,49 дол/кг, що на 38% більше, ніж за 2022 рік.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — 10,4 млрд, Польща — 6,6 млрд і Німеччина — 4,9 млрд дол. Експортували з України найбільше до Польщі — на 4,7 млрд дол, Румунії — на 3,7 млрд дол, Китаю — на 2,4 млрд дол.

У загальних обсягах ввезених у січні-грудні 2023 року товарів 65% склали такі категорії товарів: Дві третини (65%) у загальних обсягах ввезених у січні-грудні 2023 року товарів склали такі категорії:

машини, устаткування та транспорт — 19,8 млрд дол (від митного оформлення бюджет отримав 141,7 млрд грн або 31% надходжень митних платежів);

продукція хімічної промисловості — 11 млрд дол (від митного оформлення бюджет отримав 74,8 млрд грн або 16% надходжень митних платежів);-

паливно-енергетичні товари — 10,3 млрд дол (до бюджету сплачено 103,4 млрд грн або 23% надходжень митних платежів).

Найбільше з України експортували: