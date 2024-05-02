Борги росіян за кредитами продовжують швидко зростати: станом на 1 квітня банки видали кредитів на 36,6 трлн руб.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на дані російського Центробанку.

До цих 36,6 трлн руб. кредитів треба додати 1,4 трлн руб. іпотечних кредитів, оформлених у вигляді цінних паперів. Це також борги населення, які у банків викупили іпотечні агенти. Загалом сума складає 38 трлн руб. Такі папери є й за іншими видами кредитів, а частину прострочених боргів банки передають колекторам, але загальних даних про це немає.

Зростання боргового навантаження населення давно турбує Центробанк Росії, він намагається з цим боротися, але безрезультатно. Водночас голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна зазначала, що зростання доходів дозволяє громадянам одночасно більше зберігати та більше витрачати, у тому числі в кредит.

Високі ставки не зупиняють позичальників (а у випадку з пільговими іпотечними програмами ставки фіксовані, у березні за ними було видано 73% іпотеки, або 326 млрд руб.). Одних стимулюють впевненість у майбутніх доходах та високі інфляційні очікування, інші беруть нові кредити, щоб обслуговувати старі.

Кредитування зростає в основному шляхом вже закредитованих людей, половина роздрібного портфеля банків припадає на позичальників із трьома кредитами і більше, зазначав ЦБ Росії (загалом їх 12,9 млн осіб).