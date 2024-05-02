Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на дані російського Центробанку.
До цих 36,6 трлн руб. кредитів треба додати 1,4 трлн руб. іпотечних кредитів, оформлених у вигляді цінних паперів. Це також борги населення, які у банків викупили іпотечні агенти. Загалом сума складає 38 трлн руб. Такі папери є й за іншими видами кредитів, а частину прострочених боргів банки передають колекторам, але загальних даних про це немає.
Зростання боргового навантаження населення давно турбує Центробанк Росії, він намагається з цим боротися, але безрезультатно. Водночас голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна зазначала, що зростання доходів дозволяє громадянам одночасно більше зберігати та більше витрачати, у тому числі в кредит.
Високі ставки не зупиняють позичальників (а у випадку з пільговими іпотечними програмами ставки фіксовані, у березні за ними було видано 73% іпотеки, або 326 млрд руб.). Одних стимулюють впевненість у майбутніх доходах та високі інфляційні очікування, інші беруть нові кредити, щоб обслуговувати старі.
Кредитування зростає в основному шляхом вже закредитованих людей, половина роздрібного портфеля банків припадає на позичальників із трьома кредитами і більше, зазначав ЦБ Росії (загалом їх 12,9 млн осіб).
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