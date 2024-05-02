Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Серед загиблих — 12-річна дитина. Двох поранених доправили до лікарні.
В наслідок обструлу в селі пошкоджені сім приватних будинків.
Філашкін знов закликав всіх жителів області, особливо родини з дітьми, евакуюватися.
У Донецькій області вже оголосили обовʼязкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову. Сили РФ щоденно обстрілюють міста і села регіону.
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