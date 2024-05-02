Російські сили ввечері 2 травня обстріляли село Мемрик на Донеччині з реактивної системи залпового вогню «Град». Загинули дві людини, стільки ж поранено.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Серед загиблих — 12-річна дитина. Двох поранених доправили до лікарні.

В наслідок обструлу в селі пошкоджені сім приватних будинків.

Філашкін знов закликав всіх жителів області, особливо родини з дітьми, евакуюватися.

У Донецькій області вже оголосили обовʼязкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову. Сили РФ щоденно обстрілюють міста і села регіону.