Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні 2 травня.

Найбільше російські підрозділи атакували на Авдіївському напрямку – 31, на Бахмутському – 19, інформують у Генштабі. На Куп’янському напрямку українські сили відбили дев’ять атак окупантів, на Лиманському – 12, на Новопавлівському – 13, три – на Херсонському і одну – на Оріхівському.

«Загалом ворог завдав два ракетних і 58 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах», – йдеться в повідомленні командування.

Другого травня речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Хортиця» підполковник Назар Волошин повідомив агентству «Інтерфакс-Україна», що сили РФ закріпилися у селищі Очеретине на північний захід від Авдіївки.

«Частина, в якій перебуває противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються заходи, щоб його вибити звідти. Також там тривають важкі бої, проте ситуація під контролем підрозділів ЗСУ», – сказав він.

Проєкт DeepState, що відстежує зміни на фронті, повідомляючи про свіже оновлення карти бойових дій, вказав, що сили окупантів просунулися в селах Архангельському і біля Новоолександрівки, що на північ від Очеретиного — судячи з мапи, це селище російські підрозділи захопили вже на 80%.