Про це у вечірньому зверненні 2 травня сказав президент України Володимир Зеленський.

“Це буде перший етап – фактично перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру”, – повідомив український лідер

Він висловиви переконання, що лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру. Саме тому, за словами Зеленського, Україна працює, щоб залучити якнайбільше учасників до Саміту у Швейцарії та відповідної комунікації.

“Маємо також розуміти й те, що Путін спробує і різними маніпуляціями, і силою ударів своїх терористів – спробує зірвати цю роботу, наші зусилля, спробує послабити українські позиції”, – сказав президент.

Водночас він наголосив, що “всі наші позиції – і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері – мають бути зараз однаково сильними”.

Також глава держави сказав, що “зброя та єдність із партнерами мають працювати на послаблення ворога”.