Про це пише Голос Америки.
До того часу українським військовим належить залишатися в обороні та не допускати просування Росії вперед.
Він підкреслив, що очікування від українського контрнаступу минулого року не виправдались, і великою помилкою було називати його “контрнаступом”, бо під час війни найчастіше йдеться про серію наступальних дій, кілька “контрнаступів”.
“По-друге, ви не оголошуєте про них перед тим, як ви це робите. Думаю, це був промах, і сподіваюсь, ми його не повторимо”, – додав він.
Він також відзначив, що до осені 2025 року від ЗСУ не можна очікувати нічого значущого, адже саме тоді на полі бою будуть діяти нові системи озброєння та пілоти F-16.
Макфол також зазначив, що затримка американської допомоги мала деморалізуючий вплив на українців і завдала значної шкоди українським системам протиповітряної оборони та енергетиці країни.
Він зауважив, що Росія продовжує отримувати зброю від Ірану та Північної Кореї, а також технології від Китаю, що породжує запитання українців чому диктаторські, автократичні режими можуть краще організуватись, аніж демократії.
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