За словами колишнього посла США у Росії Майкла Макфола, Україна може розпочати свій наступ не раніше, ніж восени 2025 року.

Про це пише Голос Америки.

До того часу українським військовим належить залишатися в обороні та не допускати просування Росії вперед.

Він підкреслив, що очікування від українського контрнаступу минулого року не виправдались, і великою помилкою було називати його “контрнаступом”, бо під час війни найчастіше йдеться про серію наступальних дій, кілька “контрнаступів”.

“По-друге, ви не оголошуєте про них перед тим, як ви це робите. Думаю, це був промах, і сподіваюсь, ми його не повторимо”, – додав він.

Він також відзначив, що до осені 2025 року від ЗСУ не можна очікувати нічого значущого, адже саме тоді на полі бою будуть діяти нові системи озброєння та пілоти F-16.

Макфол також зазначив, що затримка американської допомоги мала деморалізуючий вплив на українців і завдала значної шкоди українським системам протиповітряної оборони та енергетиці країни.

Він зауважив, що Росія продовжує отримувати зброю від Ірану та Північної Кореї, а також технології від Китаю, що породжує запитання українців чому диктаторські, автократичні режими можуть краще організуватись, аніж демократії.