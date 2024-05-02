Про це український лідер розповів у вечірньому зверненні.

За його словами, Сирський доповідав про ситуацію на Покровському та інших напрямках на Донеччині, на півдні та на Харківщині.

“Також головком сьогодні доповів загалом про захист кордону з Росією та наших громад у кількох областях. Ми бачимо ризики, знищуватимемо окупанта за будь-яких умов”, – сказав президент.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський вкотре провів Ставку.

Він повідомляв, що заслухав велику доповідь про фортифікації на кордоні з РФ, а також у прифронтових областях.

Водночас Сирський доповів про ротацію українських підрозділів на фронті.

Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову вжити всіх заходів для того, щоб прискорити надходження військової допомоги в Україну.