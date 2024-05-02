Про це Міноборони РФ повідомляє в Telegram

Відомство стверджує, що над територією півострова збили два безпілотники.

До цього в Криму перекривали рух Керченським мостом. Місцеві телеграм-канали повідомляли про ракетну небезпеку.

Українська сторона цю інформацію не коментувала.

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