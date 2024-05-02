США "відверто" говорили з Пекіном щодо неприпустимості поставок у РФ електроніки та інших компонентів, які Москва може використовувати у військово-промисловій базі, та "прагнуть" припинити відправки.

Про таку позицію розповів у четвер під час телефонного брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ.

«Це викликає глибоке занепокоєння, бо ці компоненти, ця мікроелектроніка насправді допомогла посилити базу оборонної промисловості (Росії – ред.), і ми прагнемо припинити це», – сказав представник американської адміністрації.

За словами Кірбі, він поки не може сказати, чи відбулися зміни в діях КНР щодо постачання електроніки після візиту державного секретаря Ентоні Блінкена в Пекін та запровадження у середу санкцій США, зокрема проти китайських компаній. Однак радник Білого дому сказав, що представники США були “дуже відвертими й прямими” з китайською стороною.