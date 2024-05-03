Там наголосили, що висновки з цього питання має ухвалювати спеціальна комісія.

“Нещодавно співзасновник DeepState Роман Погорілий повідомив, що 115 ОМБр є відповідальною за крах оборони в районі населеного пункту Очеретине. Звинувачення з боку Романа Погорілого є неправдивими. […] Цей вкид підхопили декілька українських мас-медіа, але в основному понад 50 російських, ворожих ЗМІ […] і написали, що прорив росіян став можливим після того, як 115 окрема механізована бригада ЗСУ несподівано самовільно залишила свої позиції та втекла”, — йдеться у дописі бригади.

В 115-й ОМБр пояснили, що їх бригада зайняла смугу оборони перед населеними пунктами від Очеретиного до Кераміка.

“Противник щоденно здійснював по позиціях бригади від 20-30 ударів КАБами, від 60-90 артилерійських обстрілів, наносив удари «Градами», мінометами, та великою кількістю FPV дронів, скиди з дронів, в тому числі хімічної речовини. Внаслідок цього н-кількість позицій відділень разом з особовим складом були знищені ворогом”, — написали у бригаді.

В ОМБр додали, що російські сили перевищували українські у 10-15 разів.

“Всі бійці 115-ї бригади ЗСУ, які були на позиціях, не тікали, вели бої. […] Тим самим вони надали можливість, утримуючи ворога, закріпитись бригаді на більш вигідних позиціях, на підступах до околиць населеного пункту Очеретине, захистити населений пункт і дати змогу вступити в бій іншій свіжій бригаді, яка замінила 115-у ОМБр для подальшого захисту населеного пункту Очеретине”, — розповіли українські військові.

24 квітня в Telegram-каналі DeepState було опубліковано щоденне зведення по фронту. У контексті Очеретиного аналітики заявили, що керівництво 115 ОМБр відповідальне за крах оборони на цілій ділянці, припустившись значних втрат загиблими, пораненими та зниклими безвісти.