Українські сили зараз використовують цю допомогу США, «щоб привести оборонні лінії в кращу форму».

Таку оцінку ситуації дав у четвер під час телефонного брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі.

«Вони зміцнили свою оборону. Зараз це першочергове завдання, бо, зокрема, на Донбасі, як ви знаєте, вони втратили частину території на Авдіївському напрямі, тому що пів року не отримували підтримки від Сполучених Штатів, яка зараз починає надходити», – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що українські сили зараз використовують цю допомогу, «щоб привести оборонні лінії в кращу форму». Як ця підтримка застосовуватиметься далі і чи використовуватиметься в контрнаступальних операціях, вирішуватиме українська сторона.

Однак найважливішим є те, що ЗСУ вже почали отримувати підтримку з боку Сполучених Штатів, зауважив Кірбі.