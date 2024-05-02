McDonalds поділили українців. І ні, не на любителів діпів та картоплі фрі. Поділили на столичних та неплатоспроможних громадян. Такий він расизм у новому прояві.

Расизм — політична ідеологія, що стверджує вищість одних рас чи етносів над іншими та упередження й дискримінація, пов’язані з такою вірою. Підставою для расизму є науково необґрунтовані політичні теорії, що виводять з біологічних особливостей людських рас (колір шкіри, структура та колір волосся, риси обличчя, будова тіла тощо) їхню нерівноцінність, обґрунтовують поділ на «вищі» раси і «нижчі», не здатні до самостійного культурного прогресу. За расистськими теоріями люди різних рас розрізняються за соціально-біологічною поведінкою.

У соцмережах українці обурюються.

Емоції українців можна зрозуміти, втім важко зрозуміти інші торговельні мережі та відомства, які підхопили тренд.

За що і “плагіатори” отримали хвилю хейту.

Мемологи не змогли оминути й скандальну “Вікторію ШІ” від українського Міністерства закордонних справ.

Раніше такою технологією користувався ворог. Тому певне чимало “карєнних кієвлян” розмовляють російською. Мовляв, є місто Київ, а інші населені пункти України – село. Щоправда, McDonalds класифікував людей по іншому: є заможний Київ, а є ті хто не може дозволити собі діпи.

До слова, якщо Київ завжди лідирував за рівнем оплати праці, то після повномасштабного вторгнення позиції західних та східних регіонів значно змінилися. Середні зарплати в Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Ужгороді виросли подекуди на 20% та досягли рівня міст на півдні та сході, де до війни зарплати були дещо вище, ніж в цілому по Україні. Цьому сприяла масова релокація бізнесу та громадян якомога далі від бойових дій.

Пост smm-ники не видаляють. Тому певне на вибачення розраховувати суспільству не варто. Втім, дивна комунікація у соцмережі Х вже за норму. Днями суспільство здивував пост «Укрпошти».