З колонії Росії звільнили двох особливо небезпечних убивць та відправили на війну в Україну: один з них засуджений за канібалізм, а другий – за розчленування жертв.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що житель Волгограда Дмитро Малишев, засуджений на 25 років позбавлення волі за вбивства та ряд інших особливо тяжких злочинів, був завербований на війну з Україною. Він розповів, що підписав контракт з Міноборони ще в жовтні 2023 року і вирушив на фронт у складі загону “Шторм V”.

Десять років тому Малишев убив уродженця Таджикистану, вирізав його серце, посмажив його і з’їв, знімаючи все це на відео. А до цього, бувши учасником злочинної групи, розстріляв двох бізнесменів, щоб заволодіти їх машиною. Також Малишев та його подільники планували вбити поліцейських, маючи намір отримати зброю для наступних нападів, проте їх засідка провалилася.

На фронті ексв’язня було двічі поранено. На цей час він перебуває в госпіталі.

Разом з Малишевим на війну з колонії було завербовано також жителя Волзька Олександра Масленникова, засудженого на 23 роки позбавлення волі за подвійне вбивство та розчленування дівчат.