Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що висотний опорний пункт у місті Часів Яр є предметом занепокоєння.

Про це він сказав у інтерв’ю The Economist.

Він зауважив, що це створює загрозу для останніх великих міст Донецької області, а захоплення Часового Яру є питанням часу.

“Звичайно, не сьогодні-завтра, але все залежить від наших резервів і запасів”, — пояснив представник ГУР МО.

Скібіцький стверджує, що Росія намагається втілити свій незмінний з 2022 року план щодо “звільнення” всіх східних районів Донецької та Луганської областей.

Він також зазначив, що Росія хоче виконати ціль “взяти щось” до святкування Дня перемоги в Москві або до візиту Путіна до Пекіна на тиждень пізніше.

За його словами, на Україну чекає важкий квітень та травень, оскільки українські сили борються без достатнього збройного забезпечення.

“Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важкими”, — сказав Скібіцький.

Представник також наголосив, що російська армія зараз діє як “єдиний організм, з чітким планом і під єдиним командуванням” і що вона вже не є такою зарозумілою організацією, якою вона була у 2022 році.