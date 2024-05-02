Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове Куп‘янського району, який стався о 19:00, на території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік», – написав він у своєму Telegram.

Раніше 2 травня внаслідок удару по Дергачах у Харківській області постраждали 8 дітей та 76-річний чоловік.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що за квітень цьогоріч російська армія випустила по Україні більше 300 ракет різних типів, майже 300 дронів-камікадзе Shahed і понад 3200 керованих авіаційних бомб.