Про це висловився новопризначений командувач Збройними силами Фінляндії генерал Янне Яккола, пише Reuters.

“Звісно, випробовування Статті 5 завжди можливе, але, якщо ми вживатимемо правильні кроки й зберігатимемо єдність, такий напад я вважаю маловірогідним”, – йдеться у повідомленні.

Він зазначає, що наразі Росія заклопотана підготовкою до спроби нового літнього наступу в Україні, тож не розглядає можливість нападу на НАТО. Проте Кремль, вірогідно, продовжить чинити гібридні напади на країни Європи, використовуючи операції впливу, перешкоджання роботі GPS, втручання у вибори чи роздмухування міграційної кризи.

“Мета росіян – спричинити якомога більше розколу у Європі, аби наші єдність та згуртованість трохи ослабли”, – підкреслив генерал.