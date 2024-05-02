Росія наразі не готова до прямого збройного конфлікту із НАТО, але продовжить чинити шкідливі гібридні операції.

Про це висловився новопризначений командувач Збройними силами Фінляндії генерал Янне Яккола, пише Reuters.

“Звісно, випробовування Статті 5 завжди можливе, але, якщо ми вживатимемо правильні кроки й зберігатимемо єдність, такий напад я вважаю маловірогідним”, – йдеться у повідомленні.

Він зазначає, що наразі Росія заклопотана підготовкою до спроби нового літнього наступу в Україні, тож не розглядає можливість нападу на НАТО. Проте Кремль, вірогідно, продовжить чинити гібридні напади на країни Європи, використовуючи операції впливу, перешкоджання роботі GPS, втручання у вибори чи роздмухування міграційної кризи.