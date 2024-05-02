Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

“Тож тепер можна пильнувати за сумлінною сплатою податків не лише Only Fans. Остання, до слова, поповнила бюджет на $0,7 млн за I квартал”, — написав Гетманцев.

Він також додав, що на сьогодні 78 з 105 платників задекларували свої податкові зобов’язання на суму 2,4 млрд гривень (25,5 млн євро та $32,6 млн).

За його словами, загалом можна відмітити векторну позитивну динаміку: великі міжнародні цифрові компанії знаходять український ринок економічно привабливим; зростає чесна конкуренція на ринку цифрових послуг; відповідальний бізнес працює на укріплення української економіки та держави.