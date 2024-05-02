Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що словацькі військові не братимуть участі в російсько-українській війні, адже Україна не є членом НАТО.

Про це повідомляє Aktuality.sk.

“Україна не є членом НАТО. Словаччина не має жодного відношення до війни в Україні, і я надсилаю дуже чітке повідомлення всій Словаччині, незалежно від того, хто нас про щось просить, нога словацького солдата не піде перетинати словацько-український кордон”, – йдеться у повідомленні Фіцо.

На його переконання, заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправлення іноземних військ в Україну є винятково його позицією. При цьому Фіцо вважає подібні заяви “кроком до Третьої світової війни”.