Народний депутат, член фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла обурена тим, що комітети Верховної Ради України провели спільне засідання з приводу участі Суспільного у державному телемарафоні, проте не запросили саму Безуглу.

Про це заявила Мар’яна Безугла у своїх соцмережах.

“Про 13 млрд грн та стандарти. Два комітети Верховної Ради України, медійний та свободи слова, провели спільне засідання, де обговорювали мої заяви… без мене. Тобто, вони не те що не запросили колегу народного депутата на засідання, а приховали факт його проведення”, – йдеться у повідомленні.

За її словами, це пряме порушення прав народного депутата і громадянина та принципів парламентаризму, на захисті яких якраз мають стояти зазначені комітети.

Вона також зазначила, що на засіданні Голова правління Суспільного Микола Чернотицький, який “отримує за місяць більш як двісті тисяч грн заробітної плати з держбюджету”, та члени афілійованих грантових медіарухів розповідали про визначальну роль медіахолдингу та неприпустимість “тиску”.

“Загалом на Суспільне з 2015 року було витрачено понад 13 млрн грн наших з вами податків, а після повномасштабного вторгнення — ще і податків громадян дружніх країн. Це десь дев’ять телемарафонів”, – наголошує Безугла.

При цьому, за словами нардепа, згідно з наявними дослідженнями, охоплення державного мовника становить менше одного відсотка.