Від 7 до 12 років позбавлення волі загрожує учасникам схеми розкрадання коштів на одному з найбільших підприємств оборонної галузі - ДАХК «Артем» .

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Серед обвинувачених (посади вказано на момент вчинення злочину):

заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України – ч. 5 ст. 191 КК України;

директор Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу ДАХК «Артем» – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

директор ДП «Український науково-технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації» (ДП «Безпека») – ч. 5 ст. 191 КК України;

фізична особа-іноземець, організатор схеми – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними розслідування, у 2017 році іноземний підприємець, дізнавшись про виділення фінансування на технічне переоснащення та реконструкцію виробничих потужностей ДАХК “Артем”, розробив план заволодіння цими коштами.

Іноземець вступив у змову з низкою посадовців, зокрема із заступником міністра. Було укладено контракт з компанією з ознаками фіктивності, зареєстрованою організатором схеми в США за видом діяльності “вантажні перевезення”. Цей факт учасники схеми приховали, натомість створивши компанії образ сертифікованого постачальника оборонної продукції для Міноборони США.

ДАХК “Артем” сплатила “постачальнику” $8,3 млн – 50% від вартості укладеного контракту, а вже наступного дня ці кошти перерахували іншій фірмі. Устаткування завод так і не отримав, а виробництво важливої оборонної продукції було зірвано.