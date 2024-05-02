Про це в соцмережх повідомляє поліція Житомирської області.

Другого травня вранці в селі Поліське Коростенського району у приватному будинку виявили тіла 7-річної дівчинки, 43-річної жінки та 43-річного чоловіка.

Чоловік, як повідомляється, повинен був заступити на добове чергування, проте на службу не з’явився та на дзвінки не відповідав. Провідавши його за місцем проживання, колеги знайшли родину мертвою і повідомили про це правоооронцям.

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження. Встановлюються обставини події. Призначено низку експертиз.

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