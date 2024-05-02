Про це повідомляє “Укренерго”.
“Безхмарна вітряна погода сприяє активній роботі електростанцій на ВДЕ, через що в денні години в енергосистемі фіксується надлишок електроенергії”, – пояснили в компанії.
В “Укренерго” розповіли, що в денні години завдяки “зеленій” генерації виникає профіцит в енергосистемі, тоді як ввечері виникає дефіцит, що покривається імпортом.
Також системний оператор повідомив, що другого травня споживання електроенергії на 1,6% більше, ніж було вчора.
Наприкінці береня в Українській вітроенергетичній асоціації повідомляли, що в Одеській області “зелена” енергетика дозволяє уникнути масових відключень.
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