Про це повідомляє “Укренерго”.

“Безхмарна вітряна погода сприяє активній роботі електростанцій на ВДЕ, через що в денні години в енергосистемі фіксується надлишок електроенергії”, – пояснили в компанії.

В “Укренерго” розповіли, що в денні години завдяки “зеленій” генерації виникає профіцит в енергосистемі, тоді як ввечері виникає дефіцит, що покривається імпортом.

Також системний оператор повідомив, що другого травня споживання електроенергії на 1,6% більше, ніж було вчора.

Наприкінці береня в Українській вітроенергетичній асоціації повідомляли, що в Одеській області “зелена” енергетика дозволяє уникнути масових відключень.