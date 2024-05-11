Про це пише BBC.

Знаменитість в екстравагантному образі та з магічними символами на тілі влаштувала справжній перформанс, який нагадує сон. Під час виконання своєї пісні Doomsday Blue конкурсантка стояла в колі зі свічок та відтворювала атмосферу справжнього спіритичного сеансу з заклинаннями.

У номері також був танцівник, який виглядав як чорт. Саме він посеред виступу різко зривав зі співачки одяг. Таким чином, решту частину виступу Bambie Thug продовжила епатувати лише в спідній білизні. У цей момент конструкція зі свічок здійнялася до стелі Malmö Arena. Наприкінці номеру артистка з допомогою спецефектів “приборкувала” чорта магією.

Bambie Thug, яка належить до ЛГБТК+ спільноти і вважає себе небінарною особистістю, в своїй пісні висловлює пошук справжнього себе й почуттів. Цікаво, що в реальному житті зірка вже з дитинства захоплюється чаклунством. У інтерв’ю вона зазначила, що знайома з декількома справжніми “жінками-відьмами”, тому втілення образу для Bambie Thug було не так важко.