Де дивитися?
на сайті та телеканалі Суспільне Культура;
на сайті Суспільне Євробачення;
на YouTube-каналі Євробачення Україна;
Україна виступає під номером 2.
Як голосувати?
за допомогою застосунків для iOS, Android або Windows;
телефоном та/або через SMS — відповідні номери мають оголосити під час трансляції.
Голосування розпочнеться безпосередньо перед початком конкурсних виступів і триватиме протягом усього шоу, а також ще 40 хвилин після завершення.
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