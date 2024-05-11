Вже сьогодні, 11 травня о 22:00 почнеться завершальний етап "Євробачення-2024". Україну у фіналі представляє дует alyona alyona & Jerry Heil із піснею «Teresa & Maria».

Де дивитися?

на сайті та телеканалі Суспільне Культура;

на сайті Суспільне Євробачення;

на YouTube-каналі Євробачення Україна;

Україна виступає під номером 2.

Як голосувати?

за допомогою застосунків для iOS, Android або Windows;

телефоном та/або через SMS — відповідні номери мають оголосити під час трансляції.

Голосування розпочнеться безпосередньо перед початком конкурсних виступів і триватиме протягом усього шоу, а також ще 40 хвилин після завершення.