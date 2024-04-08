Геращенко зазначила, які норми будуть принциповими для депутатів фракції під час другого читання законопроєкту про мобілізацію.

Про це співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко розповіла під час брифінгу, повідомляє пресслужба “ЄС”.

За словами Геращенко, перед голосуванням за законопроєкт важливо почути публічну позицію президента Володимира Зеленського.

“Для нас дуже важливим є питання демобілізації. Ми наполягаємо на тому, щоб закон про мобілізацію встановлював чіткий термін служби – 36 місяців“, – наголосила вона.

Парламентар зазначила, що питання демобілізації має залежати не від рішення Ставки, а має бути протягом одного місяця звільнення військовослужбовців без додаткових умов.

Також “ЄС” пропонує надати відпустку до 6 місяців тим, хто служив понад 2 роки. Має бути дуже чітко продуманий термін ротації.

«Ми вважаємо, що має бути мотивація – через навчальні центри, тренінги, коли людина знає, що її мобілізували і вона підготовлена, готова воювати. Це має бути і правильне фінансове забезпечення, і рекрутинг. Ми вважаємо, що саме рекрутингу має бути присвячена серйозна робота державного апарату, інформаційна робота і в першу чергу робота по забезпеченню. Тому рекрутинг – важлива складова мобілізаційної кампанії», – переконана співголова фракції.

За словами Геращенко, особливу увагу потрібно приділяти питанню фортифікацій: у законі про мобілізацію особливий блок потрібно присвятити посиленню інженерних військ. Вона також зауважила на необхідності скасувати 100% бронь для силових структур.