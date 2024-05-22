У середу, 22 травня сталася по істину визначна подія - військові бригади спецпризначення “Азов” виступили у британському парламенті.

Про це у соцмережі Instagram повідомила Катерина Прокопенко, дружина командира бригади “Азов” Дениса Прокопенка з позивним “Редіс”.

“Азовці виступили у британському парламенті перед представниками обох партій. Історична подія”, – підписала фото дружина військового.

На викладених фото із зустрічі у парламенті Великої Британії можна побачити Юлію “Менаду” Федосюк – дружину бійця “Азова” Арсенія Федосюка, який перебував в російському полоні та повернувся в Україну після обміну полоненими.

Про мету поїздки та питання, які обговорювалися з британськими посадовцями не повідомляється.