Про це у соцмережі Instagram повідомила Катерина Прокопенко, дружина командира бригади “Азов” Дениса Прокопенка з позивним “Редіс”.
“Азовці виступили у британському парламенті перед представниками обох партій. Історична подія”, – підписала фото дружина військового.
На викладених фото із зустрічі у парламенті Великої Британії можна побачити Юлію “Менаду” Федосюк – дружину бійця “Азова” Арсенія Федосюка, який перебував в російському полоні та повернувся в Україну після обміну полоненими.
Про мету поїздки та питання, які обговорювалися з британськими посадовцями не повідомляється.
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