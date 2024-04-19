Командир нагадав, що минулого року підрозділ став частиною Нацгвардії і підстав для заборони немає.

Про це йдеться в публікації Дениса Прокопенка для видання «Українська правда».

Він нагадує, що США запровадили заборону на військову допомогу «Азову» кілька років тому, бо повірили російській пропаганді, яка звинувачувала азовців у порушенні прав людини і в «неонацизмі» та «фашизмі».

І хоча такого формування як батальйон вже немає, бо з лютого 2023 року підрозділ став 12-ю бригадою спецпризначення «Азов» Національної гвардії України, заборона залишається чинною.

Від 2017 року і дотепер у низці Законів США міститься поправка: «Жодні кошти, надані цим Законом, не можуть бути використані для надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону “Азов”».

«Навіть після 2022 року, коли здавалося, що світ врешті дізнався правду про “Азов”, ми досі не маємо можливості відправляти своїх бійців на більшість провідних західних військових навчань та не отримуємо необхідне озброєння, котре союзники передають Україні», — констатував «Редіс».

Він зазначив, що не існує жодних доказів та підтверджень тим звинуваченням, які російська пропаганда ллє на «Азов» 10 років.

«Якби вони існували, делегації бійців “Азову” не приймали б у Сполучених Штатах Америки, у країнах Європи, в Ізраїлі. Азовці б не проводили зустрічі із представниками американського Конгресу, правозахисними організаціями. Не виступали б в ООН, в Раді Європи, у кращих західних університетах. Не давали б інтерв’ю провідним світовим ЗМІ, і не брали б участь у панельних дискусіях на великих військових конференціях», — наголосив Прокопенко.

Він зазначив, що заборона США на зброю для «Азову» є ударом по обороноздатності України, ганьбить її імідж на міжнародній арені та є принизливим для всього українського війська.