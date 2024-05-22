Сили оборони України стримують просування російській окупантів у Харківській області, де, імовірно, противник кидає у штурми "африканських найманців".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Український військовослужбовець, який діє на півночі Харківської області, повідомив, що війська РФ розмістили на напрямку “африканських найманців”, і що окупанти проводять “м’ясні атаки” з “найманцями” перед наступом регулярних військ РФ.

У звіті ISW зазначається, що хоча різні повідомлення щодо “африканського контингенту” росармії на цьому напрямку загалом неясні, цілком можливо, що “деяка комбінація громадян з африканських країн, елементів Африканського корпусу та колишніх елементів групи “Вагнера” зараз воює з російськими військами на півночі Харківської області”.

Війська РФ не зробили жодного підтвердженого просування на північ від міста Харкова біля Липців на тлі триваючих боїв 21 травня.

У Генштабі ЗСУ увечері 21 травня повідомили, що окупанти значно активізували бойові дії на Харківському напрямку після того, як 20 травня кількість російських атак зменшилася.