Найбільше боєзткнень на Покровському, Харківському, Сіверському та Краматорському напрямках.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 20:00 вівторка, 21 травня.

“Ворог продовжує активні дії на більшості напрямків, намагаючись прорвати оборону українських військ. Поточної доби відбулося 86 бойових зіткнень. Найбільше – в смугах оборони українських підрозділів на Покровському, Харківському, Сіверському та Краматорському напрямках”, – йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку з початку доби відбулося 12 бойових зіткнень. Тривають бої в районах Вовчанська і Стариці. Російська авіація скидала керовані авіабомби на Вовчанськ, Липці й одразу три – на Білий Колодязь.

У Генштабі зазначили, що ситуація залишається під контролем, українські воїни завдають ворогу вогневого ураження.

Загальні втрати ворога на цьому напрямку становлять сьогодні – 71 особу та 14 одиниць озброєння і військової техніки. Серед іншого, пошкоджено російську РСЗВ БМ-21 “Град”.

На Куп’янському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували українські оборонні рубежі. І надалі тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка.

На Сіверському напрямку не вщухають бойові дії в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку кількість бойових зіткнень поточної доби зросла до десяти. Українські воїни продовжують відбивати ворожий штурм у районі населеного пункту Кліщіївка. Ворог успіху не має.

На Покровському напрямку точаться бої на напрямках населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, а також Прогрес. Загалом ворог уже 33 рази намагався покращити тактичне положення. Українські захисники жорстко відповідають російським загарбникам.

На цей час ворог втратив тут загалом 47 загарбників та 14 одиниць озброєння і військової техніки. Зокрема знищено ЗРК “Куб” та МТ-ЛБ, пошкоджено один танк та одну важку вогнеметну систему ТОС-1 росіян.

Шоста за сьогодні, і також безуспішна, спроба просунутися в напрямку села Старомайорське була відбита українськими захисниками на Времівському напрямку.

На Придніпровському напрямку російські терористи завдали авіударів у районах Новоберислава та Веселого, скинувши на кожен по три КАБи.

Решта напрямків не мають суттєвих змін в обстановці.

Від початку доби авіація Повітряних сил, армійська авіація та підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили загалом 16 районів зосередження особового складу російських загарбників, дві радіолокаційні станції та одну артилерійську систему ворога.

“Українські воїни тримають ворога під жорстким вогневим контролем. Командування вживає необхідних заходів щодо виділення засобів вогневого ураження”, – підкреслили у Генштабі.