Українські та міжнародні журналісти та юристи, які займаються документуванням воєнних злочинів у рамках ініціативи The Reckoning Project, разом із українським громадянином, який є потерпілим, подали кримінальний позов до Федерального Суду Аргентини.

Про це Суспільному повідомили представники The Reckoning Project.

Цей позов є першим українським у своєму роді і стосується катувань, які були застосовані російськими посадовцями та пов’язаними з ними особами.

Цим позовом потерпілий пан М (ім’я не розголошується з міркувань безпеки) звертається до Федерального Суду із запитом розслідувати тортури, які до нього застосували ідентифіковані та неідентифіковані російській посадовці та пов’язані з ними особи, котрі самі його катували, а також допомагали застосовувати тортури”, — йдеться у повідомленні.

Свідчення, надані потерпілим, демонструють практику катувань електрострумом під час його затримання росіянами в окупованому українському місті.

“Я — один з багатьох. Я знаю чимало тих, хто пройшов й через куди гірше ставлення. Я хочу розповісти про наш біль усьому світу. Бо катування людей і продовжують практикуватися на окупованих Росією українських територіях”, — сказав М.

Ці свідчення підтверджуються даними міжнародних організацій, таких як ООН, які також зафіксували схожі випадки тортур.

У позові зазначається, що катування були проведені за сприяння установ, що пов’язані з російською державою, та їхніх очільників.

Українська журналістка та співзасновниця The Reckoning Project Наталя Гуменюк, яка супроводжувала потерпілого в Аргентині, підкреслює, що міжнародна спільнота має підтримати правосуддя, оскільки докази катувань цивільних українців вимагають реагування.

“Ми задокументували понад сотню свідчень людей, яких викрадали, утримували у нелюдських умовах, катували, а до кількох десятків із них застосовували електрострум. Історія пана М, на жаль, одна з багатьох. Ми не можемо очікувати, що одна правова система здатна впоратися з такою кількістю злочинів, про що йдеться зазначають і заяви ООН”, — сказала Гуменюк.

Конституція Аргентини дозволяє судам розглядати міжнародні злочини, включаючи злочини проти людяності та воєнні злочини, незалежно від місця скоєння.