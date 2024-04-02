Починається перший етап подання заяв до Реєстру – можна повідомити про пошкодження чи руйнування.

На сайті Реєстру прийматимуться заяви про відшкодування матеріальних нематеріальних збитків, завданих фізичним, юридичним особам та державі України.

«Це перший матеріальний крок. Дуже важливо, що ми зустрілися тут сьогодні не тільки для того, щоб обговорити, як ми притягуватимемо росію до відповідальності, а й для того, щоб запустити дуже конкретну процедуру, від якої може виграти кожен постраждалий українець», – сказав на пресконференції міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Категорії збитків включатимуть заяви, пов’язані, зокрема, з:

втратою життя, тортурами та сексуальним насильством, а також тілесними ушкодженнями;

вимушеним переміщенням та примусовим переселенням осіб;

втратою майна та доходів, а також з іншими видами економічних втрат;

пошкодженням критичної інфраструктури та інших державних об’єктів;

пошкодженням об’єктів історичної та культурної спадщини;

шкодою довкіллю тощо.

У будь-якому випадку, незалежно від категорії, заяви повинні стосуватися збитків, втрат, яких було завдано 24 лютого 2022 року або пізніше; які були нанесені на території України та викликані міжнародно-протиправними діями росії.

При цьому Реєстр є лише системою обліку заяв – компенсаційний механізм ще належить створити.

Сьогодні починається перший етап подання заяв до Реєстру – можна повідомити про пошкодження чи руйнування:

приватного будинку

квартири

дачного будинку

садового будинку

іншого житлового приміщення

Для подання заяви потрібно бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади. Згодом заяви зможуть подати інші власники зруйнованого чи пошкодженого майна, зокрема чия нерухомість розташована на тимчасово окупованих територіях.

Подати заяву можна через додаток «Дія», для цього потрібно його оновити.