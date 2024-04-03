У Нідерландах представники 44 країн наголосили на важливості повної відповідальності росії за злочини проти України та підтримали ідею створення для цього спеціального трибуналу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зокрема про це йдеться у декларації, опублікованій на сайті уряду Нідерландів.

У декларації учасників конференції відзначається, що дії Росії є кричущими порушеннями міжнародного права і тягнуть за собою державну відповідальність.

Країни-учасниці нагадали Росії про необхідність визнання свого зобов’язання нести правові наслідки всіх її міжнародно-протиправних дій в Україні або проти України, включаючи відшкодування завданої шкоди.

Вони також привітали відкриття Реєстру для отримання, обробки та реєстрації претензій щодо шкоди, завданої внаслідок російської агресії. Цей Реєстр був відкритий менше ніж через рік після його створення.

«На даний момент Реєстр працює в повному обсязі. Подати позов може кожен, хто зазнав шкоди внаслідок агресії Росії. На сьогоднішній спільній конференції «Відновлення справедливості для України» ми зобов’язалися продовжувати об’єднувати зусилля для досягнення відповідальності та компенсації», – заявила на конференції очільниця МЗС Нідерландів Ханке Бряунс Слот.

Зазначається, вже подано понад 100 позовів про компенсацію, що свідчить про реальний прогрес у цьому напрямку.