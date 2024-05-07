Міністерство оборони Великої Британії стало мішенню для злому з боку китайських хакерів.

Про це повідомляє Sky News з посиланням за власні джерела.

У вівторок, 7 травня, за даними Sky News, депутатам британського парламенту було повідомлено про масовий витік даних з Міністерства оборони, що стосується особистих даних військовослужбовців.

Видання повідомляє, що британський уряд не називатиме конкретну країну, яка причетна до цього, але розуміє, що це Китай.

Китай підозрюють у двох-трьох спробах взлому систем Міністерства оборони Великої Британії.

Під атакою опинилася система нарахування заробітної плати нинішнім військовослужбовцям і деяким ветеранам. Здебільшого хакери отримали доступ до імен військових та їх банківських реквізитів.

У відомстві заявили, що всі зарплати будуть виплачені, і працівникам не слід хвилюватися. Їм нададуть консультацію та підтримку.

Атаки було виявлено останніми днями, і офіційні особи працюють над тим, щоб з’ясувати масштаб події.

Сьогодні міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс має виступити із заявою в парламенті щодо витоку даних.