Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка перебуває з візитом в Австралії, передає Reuters.
“Тепер ми можемо чітко віднести торішню атаку до російської групи APT28, яка контролюється російською військовою розвідкою ГРУ.
Іншими словами, російські державні хакери атакували Німеччину в кіберпросторі. Це абсолютно неприпустимо і без наслідків не залишиться”, — сказала вона.
У січні 2023 року у Німеччині заявили, що російські хакери-активісти атакували та вивели з ладу кілька німецьких веб-сайтів у відповідь на рішення Німеччини відправити танки Leopard до України.
У березні того ж року німецьке агентство з кібербезпеки разом з дослідниками, що працюють на власника компанії Google Alphabet, повідомили про атаку на кілька німецьких політичних партій з боку групи під назвою APT29.
Російські хакери пробували проникнути в їхні мережі, щоб вкрасти.
- У Держспецзв‘язку попередили про кібератаку «оновленнями операційної системи»
- Фахівці ГУР зламали Міноборони РФ: софт, шифри, таємні документи
- Україна покращила позиції в Індексі свободи слова, – «Репортери без кордонів»