Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка перебуває з візитом в Австралії, передає Reuters.

“Тепер ми можемо чітко віднести торішню атаку до російської групи APT28, яка контролюється російською військовою розвідкою ГРУ.

Іншими словами, російські державні хакери атакували Німеччину в кіберпросторі. Це абсолютно неприпустимо і без наслідків не залишиться”, — сказала вона.

У січні 2023 року у Німеччині заявили, що російські хакери-активісти атакували та вивели з ладу кілька німецьких веб-сайтів у відповідь на рішення Німеччини відправити танки Leopard до України.

У березні того ж року німецьке агентство з кібербезпеки разом з дослідниками, що працюють на власника компанії Google Alphabet, повідомили про атаку на кілька німецьких політичних партій з боку групи під назвою APT29.

Російські хакери пробували проникнути в їхні мережі, щоб вкрасти.

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